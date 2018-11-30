12 декабря Юг и Север проведут проверку факта уничтожения постов охраны в ДМЗ

Photo : YONHAP News

Юг и Север Кореи договорились провести 12 декабря проверку факта тестового уничтожения постов охраны в демилитаризованной зоне, осмотрев места, где они ранее находились. За проверку одного поста будет отвечать группа из семи человек, в том числе пять инспекторов и два человека для ведения рабочей съёмки. Каждую такую группу должен будет возглавить офицер ранга полковника. Как сообщили в министерстве обороны РК, для этого каждая сторона выделит по 77 человек. Они проверят факт уничтожения 20 постов и состояние двух объектов, которые решено сохранить в качестве памятников. В первой половине дня к проверке приступит южнокорейская сторона, а во второй - северокорейская.