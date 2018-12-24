СБ ООН освободил церемонию начала работ по соединению железных дорог Юга и Севера от действия санкций

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СБ ООН одобрил освобождение церемонии начала работ по соединению железных дорог Юга и Севера, а также их модернизации на территории КНДР, от антисеверокорейских санкций. Об этом 25 декабря сообщил представитель МИД РК. По его словам, соответствующая договорённость с комитетом Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении СК была достигнута 24 декабря. Сама церемония не подпадает под санкции. Но одобрение СБ ООН требовалось в связи с необходимостью ввоза в КНДР материалов, необходимых для проведения церемонии, а также с тем, что южнокорейские участники мероприятия отправятся в СК на поезде, что могло противоречить санкциям. Ранее, 21 декабря после консультаций с американской стороной в рамках заседания рабочей группы РК и США по КНДР в Сеуле южнокорейское правительство подало заявку на освобождение церемонии от действия санкций. Спецпредставитель МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун на встрече с журналистами после заседания рабочей группы завил, что церемония начала работ по модернизации железных дорог КНДР состоится по плану.