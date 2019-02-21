Photo : YONHAP News

22 февраля в Сеуле состоялся южнокорейско-индийский саммит. Президент РК Мун Чжэ Ин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились в узком и расширенном форматах. Они договорились более эффективно налаживать стратегические партнёрские отношения, реализуя новую южную политику РК и новую восточную политику Индии. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, участники саммита приняли решение повысить уровень сотрудничества в сферах обороны, оборонной промышленности и четвёртой промышленной революции. Лидеры двух стран договорились приложить усилия для активизации совместных исследований в сферах электромобилей, здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, робототехники, искусственного интеллекта. Они выразили намерение создать платформу для совместных проектов изучения космоса. Поставлена цель довести к 2030 году объём двусторонней торговли до 50 млрд долларов. Был затронут вопрос об участии южнокорейских компаний в строительных проектах в Индии. Нарендра Моди выразил поддержку усилиям Сеула по налаживанию мира на Корейском полуострове. Мун Чжэ Ин отметил, что поддержка Индии имеет особо важное значение вы преддверии северокорейско-американского саммита.