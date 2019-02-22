КНДР и США могут договориться об объявлении о завершении войны

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На втором северокорейско-американском саммите может быть достигнута договорённость об официальном объявлении о завершении Корейской войны. Об этом сообщил 25 февраля на очередном брифинге представитель администрации президента РК Ким Ый Гём. Он отметил, что пока нет полной ясности, в какой форме будет оформлено данное заявление. Ким Ый Гём подчеркнул, что оно отличается от мирного договора, имея важное значение для достижения денуклеаризации. Юг и Север по итогам саммита, состоявшегося 19 сентября прошлого года в Пхеньяне, фактически объявили об окончании войны, и теперь необходима договорённость об этом между КНДР и США. Если объявление об окончании войны будет сделано в двустороннем формате без участия третьих стран, этого будет достаточно,- отметил Ким Ый Гём. Правительство РК будет приветствовать данное событие в любом случае, так как оно положительно скажется на ускорении процесса денуклеаризации.