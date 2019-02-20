В повестку саммита КНДР и США в Ханое может войти вопрос об объявлении об окончании Корейской войны

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Велика вероятность, что на втором северокорейско-американском саммите в Ханое будет затронут вопрос об официальном объявлении об окончании Корейской войны. Об этом 21 февраля в интервью NBC сообщил госсекретарь США Майкл Помпео. Между тем, он отказался отвечать на вопрос о том, войдёт ли в повестку саммита тема вывода американских войск с Корейского полуострова. Госсекретарь США отметил, что санкции против КНДР будут сохраняться до тех пор, пока не будет подтверждено реальное снижение ядерной угрозы. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно указывал, что вопрос о выводе войск из РК не обсуждался. Однако, судя по всему, возможность обсуждения этой темы в будущем сохраняется. Майкл Помпео напомнил, что целью США является полная денуклеаризация КНДР, и никаких уступок в этой связи быть не может.