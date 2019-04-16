Президент РК Мун Чжэ Ин находится с визитом в Туркменистане

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16 апреля президент РК Мун Чжэ Ин прибыл в Туркменистан в рамках поездки по трём странам Центральной Азии. 17 апреля Мун Чжэ Ин встретится со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. После личной встречи саммит продолжится в расширенном составе. Будут обсуждаться такие вопросы как расширение участия южнокорейских компаний в проектах развития транспортной и энергетической сферы Туркменистана. Стороны обсудят также возможность сотрудничества в сферах будущего роста, среди которых здравоохранение, медицинские услуги и информационно-коммуникационные технологии. 18 апреля Мун Чжэ Ин посетит крупнейший в Туркменистане газохимический комплекс по производству полиэтилена и полипропилена в посёлке Киянлы на побережье Каспия. Участниками консорциума, строившего комплекс, являются южнокорейские компании LG International и Hyundai Engineering. Это второй визит южнокорейского лидера в Туркменистан после установления дипломатических отношений между двумя странами. В июне 2014 года там побывала тогдашний президент РК Пак Кын Хе. После визита в Туркменистан южнокорейский лидер отправится в Узбекистан, а затем в Казахстан. Активизация отношений с тремя этими странами часть северной политики Сеула, которая направлена на укрепление экономических и дипломатических связей РК с евразийскими странами, включая Россию, Центральную и Северную Азию.