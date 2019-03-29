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4 мая КНДР произвела серию запусков ракет малой дальности неустановленного типа в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, запуски производились с 9:06 до 9:27 утра по корейскому времени в северо-восточном направлении из района города Вонсана провинции Канвондо. Ракеты преодолели расстояние от 70 до 100 км и упали в море. Ранее сообщалось о пуске одной ракеты. Южнокорейские и американские военные анализируют ситуацию,- сообщил представитель комитета. Между тем, японские военные подтвердили, что ракеты не были баллистическими, и они не достигли эксклюзивной экономической зоны Японии. КНДР воздерживалась от запусков ракет около полутора лет, после того как в ноябре 2017 года была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-15».