Южнокорейские военные проанализировали испытания оружия в КНДР

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7 мая представители министерства обороны и объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК поочерёдно посетили парламентский комитет по вопросам обороны и руководство трёх крупнейших партий страны, представив результаты анализа данных о северокорейских испытаниях тактического управляемого оружия и реактивных систем залпового огня. Председатель комитета Ан Гю Бэк на встрече с журналистами заявил, что, судя по всему, Север на этот раз не испытывал ракеты малого радиуса действия. Традиционно под ними подразумеваются ракеты с дальностью до тысячи километров. Но испытанные на этот раз системы имеют дальность действия от 70 до 250 км. Также указывается, что прежде Север проводил испытания МБР и других стратегических вооружений на рассвете и в присутствии командующего стратегическими силами. Но в этот раз испытания проходили в 9 часов утра. Произведено 20 залпов из трёх-четырёх систем залпового огня. Коснувшись споров о том, испытывал Север ракеты или пусковые установки, Ан Гю Бэк заявил, что 20 залпов были произведены одновременно. Поэтому на вынесение итогового вердикта понадобится время. Лидер парламентской фракции оппозиционной партии Свободная Корея На Гён Вон, которая также ознакомилась с докладом, заявила, что военные намеренно занижают значимость северокорейских учений.