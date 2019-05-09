Лидер КНДР Ким Чон Ын лично руководил ракетными пусками 9 мая

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Утром 10 мая ведущие северокорейские СМИ опубликовали фотографии запуска реактивных снарядов, который был осуществлён 9 мая из района Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Как сообщило агентство ЦТАК, председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын посетил одну из оборонительных частей западного фронта и фронтовую часть Корейской народной армии, где «руководил учениями оборонительных частей на переднем и западном участках фронта по нанесению огневого удара». В качестве цели учений названо тестирование и проверка способности оборонительных частей КНА «к быстрому реагированию в сочетании манёвра с огневым нападением». В сообщении агентства не указано, какие ракеты запускались. Ранее объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК сообщил, что КНДР осуществила запуск двух ракет в сторону Восточного моря. Дальность полёта первой ракеты составила 420 км, а второй - 270 км. На одной из фотографий виден запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса, размещённого на шасси автомобиля на гусеничном ходу. 4 мая ракетный комплекс размещался на колёсном шасси.