Корейский институт развития и ОЭСР снизили прогнозы роста экономики РК

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Корейский институт развития и Организация экономического сотрудничества и развития снизили прогнозы роста южнокорейской экономики на этот год с 2,6% до 2,4%. Прогноз на 2020 год составил 2,5%. Причиной сокращения прогноза на нынешний год эксперты Корейского института развития назвали замедление темпов роста внутреннего спроса, сдерживание инвестиционной активности и сокращение экспорта. Эксперты ОЭСР приняли во внимание сокращение южнокорейского экспорта из-за длительного сокращения спроса на полупроводники. Они отмечают, что быстрое повышение минимального размера оплаты труда сдерживает создание рабочих мест, а в перспективе может привести к их сокращению и снижению конкурентоспособности южнокорейских компаний. Эксперты ОЭСР считают, что экономического роста можно будет достичь за счёт смягчения налоговой политики, восстановления инвестиций в основной капитал и повышения производительности труда.