Президенты РК и Финляндии обсудили двусторонние отношения

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10 июня в Хельсинки состоялись переговоры между президентами РК и Финляндии Мун Чжэ Ином и Саули Ниинистё. Южнокорейский лидер представил политику Сеула в налаживании мира на Корейском полуострове, обратившись к правительству Финляндии с просьбой о её поддержке. Саули Ниинистё взаявил о поддержке политики южнокорейского правительства, напомнив, что Финляндия возглавляла «хельсинкский процесс», способствовавший снижению напряжённости между советским и западным блоками в эпоху «холодной войны». С 1 июля Финляндия начинает председательствовать в Европейском Союзе. В ходе саммита в расширенном составе стороны обсудили план сотрудничества и обменов. Они договорились создать в Хельсинки Корейский центр стартапов, расширить взаимодействие в сфере обменов кадрами с тем, чтобы повысить возможности иностранных кадров по обучению, ведению бизнеса и трудоустройству в Финляндии. Была достигнута договорённость об открытии с марта следующего года прямого авиамаршрута между Пусаном и Хельсинки. В программе визита Мун Чжэ Ина в Финляндию также встреча со спикером парламента, посещение научного комплекса Отаниеми, участие в официальном ужине, подготовленном президентской четой, встреча с премьер-министром Антти Ринне, участие в церемонии возложения цветов на Национальном кладбище, а также в мероприятии по сотрудничеству двух стран в вопросе стратапов. Затем Мун Чжэ Ин отправится с визитом в Норвегию.