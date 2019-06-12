Мун Чжэ Ин: Лидеры КНДР и США должны встретиться как можно скорее

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Лидеры КНДР и США должны встретиться как можно скорее, но это зависит от решения северокорейского лидера Ким Чон Ына. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин заявил 12 июня на встрече с журналистами, состоявшейся после выступления на форуме в Осло. Ему также был задан вопрос о возможности встречи с Ким Чон Ыном в ближайшие несколько недель. Он отметил, что готов ко встрече в любое время, и было бы желательно провести её до визита президента США Дональда Трампа в Сеул в конце июня. Он также выразил опасения по поводу возможности ослабления мотивации для диалога между КНДР и США, учитывая затягивание застоя в переговорном процессе.