Мун Чжэ Ин выступил с речью в парламенте Швеции

Photo : YONHAP News

Мир для КНДР гарантирует не ядерное оружие, а диалог. Если Север встанет на путь переговоров, то никто в мире не будет угрожать режиму и безопасности Севера. Об этом 14 июня заявил находящийся с визитом в Швеции президент РК Мун Чжэ Ин, выступив в местном парламенте на тему «Доверия в целях мира и денуклеаризации Корейского полуострова». Первым и неизменным условием поддержания мира Мун Чжэ Ин назвал уважение и гарантии относительно режимов сторон. Ссылаясь на пример Швеции, отказавшейся от разработки ядерного оружия, он предложил развивать доверие между народом Юга и Севера, в диалоге, а также относительно международного сообщества. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что поддержка мира на Корейском полуострове выгодна не только для РК и КНДР, но и для всего мира. Он подчеркнул важность доверия в диалоге, который даёт возможность реализовать мир – мирным способом. По его словам, для снятия международных санкций нужно искоренить опасения людей мира относительно возможности внезапного конфликта и ядерного оружия. Он указал на то, что СК должна реально показать международному сообществу стремление к созданию режима мира и к достижению полной денуклеаризации. Мун Чжэ Ин в очередной раз озвучил позицию о том, что международное сообщество снимет санкции и даст гарантии безопасности КНДР, если Пхеньян предпримет истинные усилия. Глава РК отметил, что если международные санкции будут сняты, а Юг и Север создадут единое экономическое сообщество, то это даст возможность для совместного процветания двух Корей, поддержания мира в Северо-Восточной Азии, формирования единого пространства для реализации потенциала Азии. Мун Чжэ Ин также отметил, что диалог в формате трёх последних межкорейских саммитов позволил добиться не масштабного, но конкретного и обычного мира, в котором на межкорейской границе прекратились враждебные действия, а рыбаки могут свободно вести лов рыбы в приграничных зонах. Это второе выступление Мун Чжэ Ина на тему мира на Корейском полуострове в ходе нынешней поездки по странам Северной Европы. Первое выступление состоялось в Осло. В этот день президент РК произнёс свою речь в присутствии короля Швеции Карла XVI Густава и 250 представителей местного правительства и депутатов.