Си Цзиньпин указал на активную роль КНР в денуклеаризации Корейского полуострова

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21 июня председатель КНР Си Цзиньпин завершил программу государственного визита в СК, вернувшись в Пекин. Он прибыл в Пхеньян 20 июня в сопровождении первой леди КНР Пэн Лиюань и делегации представителей правительства. В четверг после приветственной церемонии он провёл первую встречу с председателем Госсовета КНДР Ким Чон Ыном. Как сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), Си Цзиньпин заявил, что цель его визита в Пхеньян состоит не только в укреплении дружбы двух стран, но и в обеспечении прогресса в решении проблем Корейского полуострова политическим путём. Он также сказал, что международное сообщество возлагает надежды на диалог США и КНДР и надеется на успех переговорного процесса. Председатель КНР выразил готовность Китая оказать всемерную поддержку КНДР в развитии и обеспечении безопасности. Он выразил надежду на то, что изменение международной ситуации не скажется на дружбе между двумя странами, подчеркнув намерение Пекина принимать конструктивное участие в решении проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. На это Ким Чон Ын заявил, что были приняты активные меры по решению ядерной проблемы, но ответной реакции США на усилия Пхеньяна не последовало. По его словам, Пхеньян не хочет видеть такую ситуацию. При этом он подчеркнул, что СК «сохраняет терпение». 21 июня Си Цзиньпин и Ким Чон Ын посетили башню Дружбы КНДР и КНР, которая является символом дружбы двух стран. Этот монумент был создан в 1959 году в память о жертвах китайских добровольцев, участвовавших в Корейской войне. В торжественной речи Си Цзиньпин подчеркнул, что совместное посещение башни Дружбы КНДР и КНР показывает всему миру решимость двух стран защищать мир, помня о великой истории революционеров предыдущих поколений и воодушевляя последующие поколения. Он подчеркнул необходимость сохранить дружбу двух народов, развивая дело социализма в двух странах, а также поддерживать процветание, стабильность и мир в регионе. Ким Чон Ын, в свою очередь, заявил, что Трудовая партия, правительство и народ Кореи вечно будут помнить жертву китайских добровольцев в борьбе с захватчиками. Он заявил, что приложит усилия для укрепления двустороннего сотрудничества и достижения ещё больших результатов в отношениях КНДР и Китая. После завершения мероприятия Си Цзиньпин с супругой вернулся в Пекин. В общем, можно сказать, что по итогам двухдневного визита в КНДР председатель Китая указал на наличие ещё одного рычага давления на США, показав своё влияние на Пхеньян перед предстоящей встречей с американским президентом Дональдом Трампом.