Си Цзиньпин обещает внести вклад в решение вопросов Корейского полуострова

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении внести вклад в активизацию диалога и переговоров по вопросам Корейского полуострова. Данная позиция была озвучена в опубликованной в среду статье северокорейской газеты «Нодон синмун», за день до первого для Си Цзиньпина государственного визита в КНДР. Председатель Китая сказал, что постарается внести свой вклад в мир и стабильность в регионе путём укрепления связей, диалога и координации с СК и другими заинтересованными сторонами. Глава КНР также отметил, что мир и стабильность на полуострове совпадают с интересами как Китая, так и СК, выражая поддержку политическим методам решения проблем Корейского полуострова. Си Цзиньпин сказал, что во время своего визита в СК будет стремиться улучшить стратегические связи и гражданские обмены между Китаем и КНДР.