Госсекретарь США надеется на возобновление северокорейско-американского диалога

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Госсекретарь США Майкл Помпео выразил надежду на то, что письмо, отправленное главой Белого дома Дональдом Трампом северокорейскому лидеру Ким Чон Ыну, станет хорошим фундаментом для возобновления двустороннего диалога. Об этом Помпео заявил на встрече с журналистами перед рабочей поездкой в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты. Госсекретарь США отметил высокую вероятность возобновления переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном. Таким образом, можно предположить, что американская сторона предложила начать ранее прерванные рабочие переговоры. Факт отправки письма также подтвердила представитель Белого дома Сара Сандерс, отметив, что стороны продолжают обмен посланиями. Между тем, разница в позициях КНДР и США по способам денуклеаризации Корейского полуострова по-прежнему сохраняется.