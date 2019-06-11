Президент США Дональд Трамп посетит Сеул 29-30 июня

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Президент США Дональд Трамп посетит РК с официальным визитом 29-30 июня. Южнокорейско-американский саммит намечен на 30 июня. Об этом сообщила в понедельник на брифинге представитель администрации президента РК Ко Мин Чжон. Это будет второй по счёту визит Дональда Трампа в Сеул. Предыдущий саммит РК-США состоялся в апреле этого года. По словам Ким Мин Чжон, предстоящий приезд американского президента связан с приглашением Мун Чжэ Ина, которое было озвучено в апреле в ходе последней встречи сторон в США. Лидеры двух стран обсудят вопросы сотрудничества в деле налаживания режима мира на Корейском полуострове путём полной денуклеаризации Севера. После саммита Дональд Трамп вылетит в США с американской авиабазы Осан в районе города Пхёнтхэка провинции Кёнгидо. Программа визита обсуждается.