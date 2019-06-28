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Политика

Мун Чжэ Ин: «Большая двадцатка» должна снова проявить лидерство

Write: 2019-06-28 16:36:56Update: 2019-06-28 17:34:55

Мун Чжэ Ин: «Большая двадцатка» должна снова проявить лидерство

Photo : YONHAP News

«Большая двадцатка» должна снова проявить лидерство. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в своём выступлении на первой сессии проходящего в Осаке саммита «Большой двадцатки». Она была посвящена мировой экономике, торговле и инвестициям.   Южнокорейский лидер отметил, что мир сталкивается с новыми проблемами на фоне растущей неопределённости и рисков, связанных с глобальной экономикой.   Такие проблемы не могут быть решены на уровне отдельной страны, - подчеркнул Мун Чжэ Ин.   Он призвал «Большую двадцатку» противостоять рискам для мировой экономики.   По его словам, очень важно также укрепить глобальную сеть финансовой безопасности, чтобы справиться с неопределенностью на рынке.   Президент РК подтвердил, что его страна будет активно участвовать в работе по реформированию Всемирной торговой организации, содействовать справедливой торговле.   В саммите «Большой двадцатки», проходящем 28-29 июня, принимают участие лидеры Евросоюза и 19 стран мира.
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