В Осаке открылся саммит «Большой двадцатки»

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28 июня в японском городе Осака открылся саммит «Большой двадцатки», который продлится два дня. В нём принимают участие представители 37 национальных, региональных и международных организаций, главы государств и правительств 19 государств. В рамках мероприятия пройдут пять официальных сессий. В первый день работы саммита день пройдут две сессии. Первая посвящена мировой экономике и инвестициям, а вторая инновациям. На вечер намечены официальный ужин и культурные мероприятия. Президент РК Мун Чжэ Ин, прибывший в Осаку накануне открытия саммита, встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, в пятницу вечером он встретится с президентом России Владимиром Путиным. Всего же на полях саммита южнокорейский президент планирует провести двусторонние встречи с главами семи стран. Скорее всего, встречи южнокорейского лидера с премьер-министром Японии Синдзо Абэ не будет, но главы двух государств могут осуществить короткие контакты на неофициальном уровне. Большое внимание, между тем, уделяется встрече глав США и Китая, намеченной на 29 июня. Если они договорятся о приостановке конфронтации в торговых вопросах, то это может положительно сказаться на мировой экономике. Однако есть опасения, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин не сумеют прийти к компромиссу.