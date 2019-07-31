КНДР запустила два неопознанных снаряда малой дальности

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В ночь на 2 августа КНДР произвела новый запуск двух неопознанных снарядов малой дальности в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, пуски были проведены ночью в 2:59 и 3:23 из региона Ёнхын провинции Хамгён-Намдо. Снаряды пролетели около 220 км с максимальной скоростью 6,9 Маха, достигнув высоты 25 км. Военные предположили, что КНДР провела испытания нового типа баллистических ракет малой дальности, но необходим дополнительный анализ. Предыдущий запуск снарядов КНДР осуществила 31 июля. Ссылаясь на данные спецслужб РК и США, южнокорейские военные объявили, что тогда Север провёл испытания новых баллистических ракет малой дальности. Они схожи с ракетами запущенными 25 июля. Однако на следующий день в КНДР сообщили, что были проведены испытания новой крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы. В четверг Национальная служба разведки РК не исключила возможности дополнительных запусков.