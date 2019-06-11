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Рано утром 25 июля КНДР запустила две ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. По сообщению Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, первая ракета была запущена в 5:34, а вторая - в 5:57 местного времени. Запуски произведены с полуострова Ходо в окрестностях города Вонсана провинции Канвондо. Первая ракета пролетела около 430 километров, а вторая – 690 км. Обе ракеты летели на высоте около 50 км. Военные полагают, что запуски производились с помощью мобильной пусковой установки. Первая ракета, скорее всего, того же типа, что и запущенная в мае – северокорейская версия российской ракеты "Искандер". Тип второй ракеты предстоит выяснить. Южнокорейские военные усилили контроль за ситуацией на Севере. С ноября 2017 года Пхеньян соблюдает мораторий на запуски баллистических ракет и ядерные испытания, но периодически запускает обычные ракеты малой дальности, которые не подпадают под резолюции СБ ООН.