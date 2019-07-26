КНДР запустила улучшенную версию российской ракеты «Искандер»

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Ракеты малой дальности, которые КНДР испытала 25 июля - новый тип баллистического оружия, улучшенная версия российской ракеты «Искандер». Об этом сообщили в пятницу в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, представив новые данные по запущенным ракетам. Ракета «Искандер» летит по сложной траектории, в отличие от обычных баллистических ракет. Изначально было высказано предположение о том, что одна ракета пролетела 430, а вторая - 690 км. Между тем, по итогам анализа, проводившегося до 26 июля, эксперты пришли к выводу, что обе ракеты пролетели около 600 км на высоте 50 км. Причина таких изменений заключается в том, что в зонах, не отслеживаемых радаром, ракеты выполняли внезапные манёвры. Они не упали в определённую точку, пройдя по параболе, а пролетели значительно дальше, сохраняя полёт на низких высотах по прямой траектории. Работа по определению более точных характеристик ракет продолжается.