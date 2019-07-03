Южнокорейско-американский саммит состоится в конце сентября в Нью-Йорке

Photo : YONHAP News

Президенты РК и США - Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп – проведут переговоры в Нью-Йорке в конце сентября в рамках 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщили в пятницу в администрации южнокорейского президента, Мун Чжэ Ин будет находиться в Нью-Йорке в период с 22 по 26 сентября. В настоящее время стороны согласовывают график и другие детали саммита. Выступление южнокорейского президента на сессии Генассамблеи ООН запланировано на 24 сентября. В рамках визита в США пройдут встречи Мун Чжэ Ина с генеральным секретарём ООН Антонио Гутерришем и лидерами ряда стран мира. Предыдущая встреча лидеров РК и США состоялась 30 июня в Сеуле, после которой они вместе посетили демилитаризованную зону, где в пограничном пункте Пханмунчжом провели короткую встречу с лидером КНДР Ким Чон Ыном.