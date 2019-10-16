США продолжают настаивать на увеличении доли РК в совместных оборонных расходах

Photo : YONHAP News

C 22 по 24 октября на Гавайях состоится очередной раунд южнокорейско-американских переговоров по вопросу распределения расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове. Сообщив об этом, в госдепартаменте США очередной раз подтвердили необходимость увеличения южнокорейской доли в разделении расходов на содержание американского военного контингента в РК. Помимо признания вклада Сеула в сохранение двустороннего союза, было заявлено, что расходы на содержание американских контингентов за рубежом должны ложиться не только на плечи налогоплательщиков США, но и в равной степени делиться с союзниками, которые получают выгоду от присутствия американских войск. Как сообщили в МИД РК, южнокорейская сторона стремится к достижению договорённости, однако о подробностях не сообщается, учитывая, что переговоры не завершены. Сумма, требуемая американской стороной, также не раскрывается, нор по некоторым данным она в 5-6 раз превысит нынешний уровень в 1 млрд долларов в год