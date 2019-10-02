Военные представители РК, США и Японии проведут консультации

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Председатели Объединённых комитетов начальников штабов вооружённых сил РК, США и Японии проведут на этой неделе консультации, сообщил источник в южнокорейском правительстве. Марк Милли из США посетит Сеул, где встретится со своим южнокорейским коллегой Пак Хан Ги. Кодзи Ямадзаки примет участие в трёхсторонних консультациях по видеосвязи. Ожидается, что стороны обсудят возможность продления соглашения между РК и Японией о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA), срок которого истекает на следующей неделе. Направляясь в Японию, Марк Милли сообщил журналистам, что прекращение сотрудничества Сеула и Токио в рамках GSOMIA будет выгодно Пхеньяну и Пекину. 12 ноября Милли встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. После завершения визита в Японию Марк Милли в сопровождении главы Пентагона Марка Эспера отправится в Сеул. 14 ноября они примут участие в 44-м заседании военного комитета РК и США.