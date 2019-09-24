Мун Чжэ Ин: Саммиты со странами АСЕАН и Меконга - шаг в реализации новой южной политики

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Специальный саммит РК-АСЕАН, а также саммит РК-страны Меконга, которые откроются 25 ноября в Пусане - важный шаг в реализации новой южной политики южнокорейского правительства. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 12 ноября на состоявшемся в Пусане заседании кабинета министров. По его словам, новая южная политика - это ключевой компонент стратегии развития страны. Глава государства выделил два момента во внешней политике, отличающих нынешнее правительство от предыдущего. Это стремление к разрешению проблем Корейского полуострова дипломатическими методами и расширение горизонтов внешних отношений за пределы четырёх крупнейших соседей и союзников в сторону АСЕАН. Мун Чжэ Ин призвал граждан страны поддержать предстоящие саммиты в Пусане, учитывая их важность для будущего РК.