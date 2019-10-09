СБ ООН обсудит ядерные и ракетные программы Пхеньяна

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Совет Безопасности ООН проведёт 11 декабря по просьбе США внеочередное заседание, на котором будут обсуждаться ядерные и ракетные программы Пхеньяна. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники. В этом году Вашингтон воздерживался от жёстких высказываний в адрес Пхеньяна, несмотря на целый ряд провокаций в виде ракетных испытаний. Но на этот раз позиция США изменилась. Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт, выступая на прошлой неделе на пресс-конференции, выразила опасения по поводу ряда ракетных запусков КНДР, заявив, что США признают наличие данной проблемы и сфокусированы на её решении. Представитель ООН, между тем, отметил, что в организации сформировалось общее понимание необходимости обсуждения провокационных действий КНДР. Он также выразил мнение, что запрос США о проведении заседания может рассматриваться как стимулирование Севера к переговорам.