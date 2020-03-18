В РК введён усиленный карантинный контроль в отношении всех въезжающих в страну

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Начиная с полночи 19 марта усиленные меры карантинного контроля распространяются на всех прибывающих в РК, вне зависимости от страны отправления. Ранее эти меры касались лишь въезжающих из Китая, Японии, Ирана и ряда европейских стран. Все иностранцы и граждане РК при въезде в страну отныне проходят процедуру, включающую заполнение анкеты о состоянии здоровья, измерение температуры тела в зале прибытия. Они также обязаны сообщить представителям органов здравоохранения адрес пребывания внутри страны и контактные данные, а также установить на смартфоны специальное приложение для самопроверки состояния здоровья. Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами усилит меры наблюдения за всеми въезжающими: их списки будут передаваться местным органам власти, и в течение двух недель с момента въезда будет проводиться проверка на наличие симптомов.