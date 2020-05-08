Мун Чжэ Ин: РК войдёт в эпоху после COVID-19 с «динамичной экономикой»

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РК использует относительно быструю стабилизацию ситуации с пандемией вируса COVID-19 в качестве «поворотного пункта для повышения экономической жизнеспособности». Об этом заявил в воскресенье президент РК Мун Чжэ Ин в специальном обращении к народу по случаю третьей годовщины пребывания на посту главы государства. Обозначив задачи на оставшиеся два года работы, он отметил, что РК войдёт в эпоху после COVID-19 с «динамичной экономикой», главной движущей силой которой станут инновационные предприятия и стартапы. При этом правительство сосредоточится на «упреждающих инвестициях» в будущее, направленных на создание рабочих мест. Системой страхования занятости будут охвачены как наёмные работники, так и самозанятые. По словам президента, условия для ввода в действие связи пятого поколения 5G, а также для сбора, накопления и использования данных будут рассматриваться как национальные проекты. Будут интенсивно развиваться отрасли, связанные с медицинскими услугами, образованием и розничной торговлей. Кризис, вызванный пандемией COVID-19, продемонстрировал важность укрепления системы здравоохранения и социальной защиты,- напомнил Мун Чжэ Ин. Корейский центр контроля и профилактики заболеваний, благодаря которому удаётся преодолеть кризис, будет преобразован в Управление по контролю и профилактике заболеваний. Это позволит укрепить статус данного органа и предоставить ему дополнительную независимость,- отметил глава государства. Коснувшись межкорейских отношений, он предложил Пхеньяну совместно с Сеулом приступить к созданию «мирного сообщества путём сотрудничества в области безопасности человека». Мун Чжэ Ин обещал до конца своих полномочий в качестве президента делать всё возможное, чтобы «превратить кризисы в возможности, полностью посвятив себя их преодолению вместе с людьми».