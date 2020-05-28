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В Корее

27 мая рост числа новых случаев COVID-19 – максимальный за последние два месяца

Write: 2020-05-28 12:10:33Update: 2020-05-28 18:07:59

27 мая рост числа новых случаев COVID-19 – максимальный за последние два месяца

Photo : YONHAP News

По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, 27 мая в РК зарегистрированы 79 новых случаев заражения COVID-19, в том числе, 67 в столичном регионе: 24 случая в Сеуле и 22 в Инчхоне, 21 – в провинции Кёнгидо. Общая численность инфицированных с момента обнаружения вируса составила 11.344 человека. Самый большой рост заболеваемости за последние два месяца связан с новым очагом инфекции в логистическом центре интернет-магазина Coupang в городе Пучхоне провинции Кёнгидо. Там выявлены 69 заболевших, и карантинные органы ожидают дальнейшего роста. Как выяснилось, администрация  логистического центра нарушала основные карантинные требования, в частности, не соблюдалось расстояние между посетителями служебной столовой.  Продолжает расти число инфицированных, связанных с очагом в ночных заведениях сеульского района Итхэвон. По состоянию на полдень 27 мая, их число достигло 259 человек.   Из-за растущей обеспокоенности по поводу новой волны COVID-19 около 560 школ и детских садов РК не возобновили работу 27 мая.  Количество умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, за минувшие сутки не увеличилось, составляя 269 человек. 45 человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.340 человек. 
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