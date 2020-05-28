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До 14 июня в столичном регионе вводится усиленный карантинный режим, чтобы остановить дальнейшее распространение вируса COVID-19. Речь идёт о возвращении в города Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо режима социального дистанцирования. Об этом заявил в четверг министр здравоохранения и социального обеспечения РК Пак Нын Ху. Он отметил, что общественные объекты, в том числе музеи и театры, будут закрыты. Государственным и частным компаниям настоятельно рекомендуется перейти на гибкий график работы и по возможности работать в удалённом режиме, чтобы избежать большого скопления сотрудников в офисах. Настоятельно рекомендуется закрыть развлекательные заведения, такие как бары и клубы. Если до 14 июня не удастся вернуть контроль над распространением вируса, режим социального дистанцирования будет введён в других регионах страны. Кроме того, график возобновления занятий в школах может быть пересмотрен, - отметил Пак Нын Ху. Решение об усилении карантинного режима в столичном регионе было принято из-за резкого роста числа инфицированных вирусом COVID-19. В логистическом центре интернет-магазина Coupang в городе Пучхоне провинции Кёнгидо выявлены 69 заболевших, и карантинные органы ожидают дальнейшего роста числа инфицированных. Продолжает расти число случаев заражения, связанных с очагом в ночных заведениях сеульского района Итхэвон. По состоянию на полдень 27 мая, их число достигло 259 человек. Ранее в стране действовал режим социального дистанцирования, но 6 мая он был заменён повседневным карантином, поскольку эпидемическая ситуация в стране стабилизировалась.