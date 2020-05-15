КНДР пригрозила расторгнуть межкорейское соглашение в военной сфере

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КНДР пригрозила расторгнуть межкорейское соглашение о снижении военной напряжённости, выразив недовольство распространением антисеверокорейской пропаганды активистами из числа северокорейских беженцев на Юге. Об этом сообщает агентство ЦТАК, передавая слова сестры Ким Чон Ына, первого заместителя заведующего Организационным отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон от 4 июня. Она отметила, что южнокорейские власти хорошо осведомлены о положениях Пханмунчжомской декларации и межкорейского соглашения в военной сфере, запрещающих любые враждебные действия, в том числе распространение листовок вблизи военной демаркационной линии. Ким Ё Чжон пригрозила серьёзными последствиями в случае, если южнокорейские власти не предпримут надлежащие шаги в отношении действий организаций северокорейских беженцев, и предупредила о возможности полного демонтажа промышленной зоны Кэсон, закрытия совместного пункта связи и расторжения межкорейского военного соглашения.