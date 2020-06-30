Спецпредставитель США прибыл с визитом в Сеул

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Заместитель госсекретаря, спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн прибыл 7 июля с визитом в Сеул. Самолёт ВВС США приземлился на военной базе в Осане провинции Кёнгидо. Официальная программа визита запланирована на 8 июля, когда пройдут переговоры с министром иностранных дел РК Кан Гён Хва, заместителем министра Чо Сэ Ёном, специальным представителем МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном. 9 июля американский дипломат встретится с новым начальником управления национальной безопасности администрации президента РК Со Хуном. Ожидается, что в ходе переговоров Бигэна с южнокорейскими официальными лицами, наряду с вопросами, касающимися общей ситуации на Корейском полуострове, будут обсуждаться вопросы функционирования южнокорейско-американской рабочей группы, межкорейского сотрудничества, контактов между РК и США. Итоги визита в Сеул Стивен Бигэн подведёт на пресс-конференции, после чего отправится в Токио.