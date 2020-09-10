Правительство РК утвердило четвёртый дополнительный бюджет

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Правительство РК утвердило в четверг четвёртый дополнительный бюджет в размере 7 трлн 800 млрд вон (6,5 млн долларов). Он предназначен для оказания индивидуальной помощи наиболее нуждающимся в преодолении экономических последствий пандемии COVID-19. Четыре дополнительных бюджета в РК принимаются впервые с 1962 года. На этот раз помощь получат 3 млн 770 тыс. человек. Среди них 2 млн 910 тыс. мелких торговцев и самозанятых, каждый из которых сможет получить от 1 до 2 млн вон (800-1.700 долларов) в зависимости от объёма продаж. Часть средств выделено на пакет чрезвычайных мер по поддержке занятости, а также обеспечение 24 тыс. резервных рабочих мест в чрезвычайных ситуациях. Бюджет предусматривает специальные выплаты по уходу за детьми для 5 млн 320 тыс. домохозяйств с дошкольниками и учениками начальной школы. Они получат по 200 тыс. вон (170 долларов). Из дополнительного бюджета всем гражданам РК старше 13 лет будет оказана помощь в размере 20 тыс. вон (около 17 долларов) на оплату услуг связи. 11 сентября бюджетный законопроект будет направлен в Национальное собрание.