На заседании ГА ООН президент РК затронул тему окончания Корейской войны

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Мир на Корейском полуострове является гарантией безопасности в Северо-Восточной Азии и окажет положительное влияние на мировой порядок. Началом этому послужит объявление об окончании Корейской войны. С таким заявлением рано утром 23 сентября (по корейскому времени) выступил президент РК Мун Чжэ Ин в своём видеообращении к участникам 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, именно окончание войны совместно с денуклеаризацией станут дверью к достижению постоянного мира на Корейском полуострове. Таким образом, южнокорейский лидер указал на стремление вновь запустить процесс налаживания мира, вернув Пхеньян за стол переговоров для обсуждения вопроса об окончании войны. Глава РК призвал мировое сообщество поддержать данную инициативу. Он также предложил создать международный орган сотрудничества по вопросам противоэпидемических мер и здравоохранения в Северо-Восточной Азии с участием РК, КНДР, Китая, Японии и Монголии. Южнокорейский лидер затронул тему посткоронавирусной эпохи, подчеркнув важность укрепления всеобъемлющего международного сотрудничества. Никто не должен быть обделён, каждый должен пользоваться свободой и процветать, - подчеркнул он. Мун Чжэ Ин выдвинул несколько основных задач для мирового сообщества. Это равный доступ к вакцинам и лекарствам от COVID-19, развитие внешней торговли, основанной на солидарности и многостороннем сотрудничестве, объединение усилий для борьбы с изменением климата.