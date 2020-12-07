РК станет примером в достижении углеродной нейтральности

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РК возьмёт на себя инициативу по достижению углеродной нейтральности к 2050 году и подаст пример всему миру в достижении данной цели. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин заявил в телевизионном выступлении, которое транслировалось в четверг вечером в прямом эфире на каналах KBS 1TV и KBS WORLD TV. Глава государства отметил, что, с учётом зависимости страны от таких энергоёмких отраслей как металлургия и нефтехимия, достижение углеродной нейтральности является непростой задачей, но при поддержке всего народа она может стать реальностью. Мун Чжэ Ин назвал данный проект безотлагательным, поскольку он направлен на устранение всё более реальных последствий изменения климата во всём мире, включая Корейский полуостров. Он отметил, что у РК есть необходимый потенциал, если вспомнить о быстром послевоенном возрождении экономики и наличии передовых низкоуглеводных технологий.