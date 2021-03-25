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25 марта КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Об этом сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК. По его данным, пуски произведены 7:06 и 7:25 утра из уезда Хамчжу-гун провинции Хамгён-Намдо. Ракеты пролетели порядка 450 км, достигнув высоты 60 км. Южнокорейские и американские разведслужбы подробно анализируют имеющиеся данные, пытаясь определить тип ракет и их тактико-технические характеристики. Южнокорейские военные внимательно следят за действиями северокорейской стороны,- отметили в штабе. После того, как появилась первая информация о ракетных пусках, в Сеуле было созвано экстренное заседание Совета национальной безопасности РК. Его участники выразили «глубокую озабоченность» действиями Северной Кореи. В начале этой недели Север запустил две крылатые ракеты в направлении Жёлтого моря, не нарушив резолюций Совета Безопасности ООН. Однако баллистические ракеты имеют гораздо большую дальность действия, чем крылатые ракеты того же размера. Они считаются более опасными, поскольку предназначены для доставки ядерного оружия.