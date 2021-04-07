Опрос на выходе с участков: В Сеуле и Пусане победили представители оппозиции

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7 апреля в РК состоялись досрочные выборы глав четырёх административных единиц, в том числе, мэров двух крупнейших городов страны – Сеула и Пусана, а также 17 депутатов местных законодательных собраний. Явка на выборы превысила 50% общего числа зарегистрированных избирателей. По результатам опросов избирателей на выходе с участков, проведённых по заказу телерадиокомпаний KBS, MBC и SBS, на досрочных выборах мэров двух крупнейших городов страны – Сеула и Пусана - победу одержали представители оппозиционной партии Сила народа. В Сеуле О Сэ Хун получил 59,0% голосов избирателей, а Пак Ён Сон от правящей Демократической партии Тобуро – 37,7% голосов. В Пусане у Пак Хён Чжуна от оппозиционной партии Сила народа 64,0%, а у Ким Ён Чхуна от правящих сил – 33,0% голосов. В период с 6 до 19 часов опрошены 15 тыс. избирателей на 50 участках в Сеуле и 30 участках в Пусане. Предполагаемая погрешность при обработке данных составляет ±1,7% в Сеуле и ±2,3% в Пусане при уровне достоверности 95%.