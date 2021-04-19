Президент РК призвал США вернуться к диалогу с КНДР

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В преддверии южнокорейско-американского саммита, запланированного на вторую половину апреля, президент РК Мун Чжэ Ин призвал своего американского коллегу Джо Байдена возобновить диалог с КНДР. В интервью газете New York Times Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что Байден станет тем президентом, который добьётся реального и необратимого прогресса в деле полной денуклеаризации и мирного урегулирования ситуации на Корейском полуострове. По его словам, предыдущий президент США Дональд Трамп вёл активную политику в отношении КНДР, однако полного успеха ему достичь не удалось. Мун Чжэ Ин добавил, что результатов можно добиться, продолжив работу на основе достижений предыдущей американской администрации. Судя по всему, таким образом Мун Чжэ Ин косвенно призвал Вашингтон соблюдать сингапурские договорённости между Пхеньяном и Вашингтоном от 2018 года. Он также подчеркнул, что в случае возобновления диалога Северная Корея и США должны действовать постепенно и одновременно, идя на взаимные уступки. При этом южнокорейский президент призвал к сотрудничеству между США и Китаем, отметив, что Пхеньян может попытаться воспользоваться обострившимся в последнее время конфликтом между двумя странами. 22 апреля Мун Чжэ Ин проведёт переговоры с лидерами США и Китая в формате видеоконференции в рамках Саммита по климату.