В Сеуле начался саммит P4G

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30 мая в 17:00 в Сеуле начался саммит «Партнёрство для зелёного роста и глобальных целей до 2030 года» (P4G). Мероприятие проходит в формате видеоконференции и продлится по 31 мая. В ходе своей речи на церемонии открытия президент РК Мун Чжэ Ин заявил о планах принять меры для того, чтобы Конференция ООН по изменению климата 2023 года проходила в РК. Данная конференция является важной международной площадкой для обсуждения мер противодействия глобальному изменению климата. Между тем, нынешний саммит P4G является вторым по счёту. Первый проходил в октябре 2018 года в Копенгагене. На этот раз мероприятие проходит под девизом «Инклюзивное экологическое восстановление на пути к углеродной нейтральности». Это первый многосторонний саммит по окружающей среде, проводимый в РК. В течение двух дней в нём примут участие 47 глав и высокопоставленных представителей разных стран, а также главы 21-й международной организации. В торжественной речи южнокорейский президент Мун Чжэ Ин озвучил обещание принять серьёзные меры для инклюзивного экологического восстановления в целях преодоления беспрецедентной экологической и климатической угрозы глобального масштаба. Президент заявил, что для этого до 2025 года будет расширена официальная помощь развитию (ODA) в сфере климата и зелёного роста, а также создан фонд Нового зелёного курса в объёме 5 млн долларов при Международном институте зелёного роста. Он также сообщил о планах внести 4 млн долларов в поддержку работы саммита P4G, а также увеличить к 2030 году долю расходов в сфере зелёного роста в два раза до 13%. 31 мая под председательством Мун Чжэ Ина состоится основное заседание по экологическому восстановлению и углеродному нейтралитету. В нём примут участие специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие. По итогам саммита планируется принять Сеульскую декларацию.