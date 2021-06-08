На саммите Большой семёрки президент РК встретится с главами Великобритании, Австралии и ЕС

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В рамках саммита Большой семёрки, который пройдёт с 11 по 13 июня в курортном городе Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл в Великобритании, президент РК Мун Чжэ Ин проведёт двусторонние переговоры с главами Великобритании, Австралии и ЕС. Об этом сообщили 10 июня в президентской администрации. Мун Чжэ Ин будет принимать участие в саммите в качестве гостя, наряду с лидерами Австралии, Индии и ЮАР. Представитель администрации не исключил возможности проведения южнокорейско-американо-японского саммита, хотя его и нет в планах. С 13 по 15 июня южнокорейский лидер посетит с государственным визитом Австрию, где проведёт переговоры на высшем уровне с президентом Александром Ван дер Белленом, встретится с премьер-министром Себастьяном Курцем, мэром Вены Михаэлем Людвигом и первым председателем Национального совета (нижней палаты парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой. На период с 15 по 17 июня запланирован государственный визит Мун Чжэ Ина в Испанию, где он встретится с премьер-министром Педро Санчесом, примет участие в государственном ужине с королём Испании Филиппе VI. В программе визита также посещение сената и мэрии Мадрида. Возвращение южнокорейского президента на родину планируется 18 июня.