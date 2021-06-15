С 1 июля в РК смягчаются правила социального дистанцирования

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В связи с активной вакцинацией против COVID-19 в РК в ближайшее время будут смягчены правила социального дистанцирования. Как сообщил 20 июля премьер-министр Ким Бу Гём, с 1 июля в столичном регионе количество участников частных собраний будет увеличено до шести человек, а с 15 июля – до восьми человек. В остальных регионах страны ограничения на количество участников частных собраний с начала июля будут отменены. Одновременно пятиуровневую схему социального дистанцирования заменит четырёхуровневая. Самый низкий уровень будет сохраняться, когда количество новых случаев инфекции составит менее 250 в столичном регионе и менее 500 по стране в целом. Второй уровень будет введён, когда данные показатели превысят соответственно 500 и одну тысячу. Самый высокий уровень будет установлен, когда количество новых случаев превысит одну тысячу в столичном регионе и две тысячи по стране. В соответствии с новыми правилами, ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения столичного региона, в котором, скорее всего, будет сохранён второй уровень социального дистанцирования, смогут возобновить работу. Предприятия общественного питания и тренажёрные залы получат возможность работать до полуночи, то есть, на два часа дольше, чем сейчас. В других регионах страны, будет введён первый уровень социального дистанцирования.