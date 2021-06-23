Вариант коронавируса Дельта может стать доминирующим

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Эпидемиологи и правительство РК опасаются, что новый вариант COVID-19, которому было присвоено обозначение Дельта, может вскоре стать доминирующим. Впервые выявленный в Индии, он по скорости распространения в 1,6 раза превосходит появившийся до него вариант Альфа. По имеющимся данным, вариант Дельта подтверждён уже в 80 странах по всему миру. В Великобритании на него приходится 90% новых случаев заражения COVID-19, а в столице Португалии Лиссабоне - до 60%. В США число инфицированных новым вариантом удваивается каждые две недели, и их доля уже достигла 20%. В РК на данный момент на вариант Альфа приходится 84,8% новых случаев заражения, а на Дельта пока только 8,5%, однако темпы его распространения стремительно растут. С тех пор, как вариант Дельта был обнаружен у 9 человек, прибывших из Индии в середине апреля, их число всего за два месяца выросло до 256. В связи с этим карантинные власти заняты поиском контрмер. По мнению правительства, массовая вакцинация населения может в некоторой степени противодействовать распространению новых вариантов вируса.