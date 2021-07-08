С 12 июля в столичном регионе вводится высший уровень социального дистанцирования

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С 12 по 25 июля в столичном регионе, в состав которого входят города Сеул и Инчхон, а также провинция Кёнгидо, вводится высший, четвёртый уровень социального дистанцирования. Такое решение было принято на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, состоявшемся 9 июля под председательством премьер-министра РК Ким Бу Гёма. Высший уровень социального дистанцирования предусматривает запрет на частные собрания с участием более чем двух человек после 18 часов, запрет на работу ночных клубов и закусочных под открытым небом. Присутствовать на свадьбах и похоронах смогут только родственники. Демонстрации и массовые акции также находятся под запретом. Разрешены лишь одиночные протесты. Предприятия общественного питания могут работать до 22 часов, а развлекательные заведения, в том числе, ночные клубы и бары, закрыты. Как заявил Ким Бу Гём, эпидемическая ситуация в стране достигла критического уровня, ежедневно фиксируется рекордное число инфицированных. Накануне начальник Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён предупредила, что при сохранении текущих темпов распространения вируса к концу июля среднесуточное число новых случаев инфекции составит 1.400, а в случае ухудшения ситуации – 2.140.