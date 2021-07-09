В столичном регионе действует четвёртый уровень социального дистанцирования

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С 12 по 25 июля в столичном регионе, в состав которого входят города Сеул и Инчхон, а также провинция Кёнгидо, действует высший, четвёртый уровень социального дистанцирования. Гражданам рекомендуется сократить до минимума личные контакты, без крайней необходимости не посещать мест скопления людей. До 18 часов разрешены частные собрания с участием максимум четырёх, а с 18 часов – максимум двух человек. Присутствовать на свадьбах и похоронах могут только близкие родственники, максимум 49 человек. Предприятия общественного питания могут работать до 22 часов, а развлекательные заведения, в том числе, ночные клубы и бары, закрыты. Демонстрации и массовые акции также находятся под запретом. Разрешены лишь одиночные пикеты. Заполняемость гостиниц не должна превышать 75%. Спортивные соревнования проводятся без зрителей. Детские сады и школы с 14 июля переходят на обучение в режиме онлайн. Церковные службы также проводятся в режиме онлайн. Предприятия и организации, за исключением подразделений, связанных с производством, переходят на гибкий график работы со скользящим графиком обеденных перерывов. Не менее 30% сотрудников должны работать удалённо.