Президент РК выражает сожаление по поводу отмены своего визита в Японию

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Президент РК Мун Чжэ Ин выразил сожаление по поводу отмены своей поездки в Токио для участия в церемонии открытия Олимпийских игр и переговорах с премьер-министром Японии. Он также распорядился продолжить консультации с Токио на рабочем уровне. Об этом заявил 20 июля в радиопрограммах KBS и TBS представитель администрации президента Пак Су Хён. Он напомнил, что в ходе консультаций по подготовке визита Сеул и Токио обсудили ряд важных проблем в двусторонних отношениях, такие как исторические проблемы, японские экспортные ограничения и запланированный сброс радиоактивной воды с аварийной АЭС Фукусима. В ходе контактов был достигнут значительный прогресс в двусторонних отношениях, но этого оказалось недостаточно, чтобы провести саммит. О том, что визит президента РК Мун Чжэ Ина в Японию для участия в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио и переговоров с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой не состоится, его администрация объявила 19 июля. В соответствующем заявлении было подчёркнуто, что решение главы государства связано с отсутствием надежд на благоприятные результаты саммита, хотя подготовительные консультации прошли в дружеской атмосфере. Назвав Олимпийские игры в Токио «фестивалем мира во всём мире», Пак Су Хён пожелал правительству Японии успешного проведения Игр.