Воинский контингент «Чхонхэ» вернулся на родину

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Южнокорейский контингент «Чхонхэ», 82% которого оказались заражены вирусом COVID-19, вернулся на родину из Африки, где военнослужащие принимают участие в международной миссии по борьбе с пиратством. Один из двух многоцелевых военно-транспортных самолётов KC-330 приземлился вечером 20 июля на авиабазе в окрестностях Сеула. Прибытие второго самолёта ожидается в ближайшее время. Общая численность контингента – 301 человек. На прошлой неделе поступило сообщение о том, что вирус выявлен у шести военнослужащих на борту эсминца «Король Мунму Великий». 18 июля его наличие было подтверждено в общей сложности у 68 человек, а 19 июля - ещё у 179 человек. Отрицательный результат теста получен у 50 человек, анализы 4 человек не поддаются расшифровке. Проникновение вируса на корабль могло произойти во время его стоянки в порту с 28 июня по 1 июля. На следующий день после того, как корабль покинул порт, у одного военнослужащего появились симптомы респираторного заболевания. Врач дал ему лекарства от простуды, не сделав тест на коронавирус. Вскоре на простуду начали жаловаться другие военнослужащие. С учётом инкубационного периода количество заражений может возрасти. Прибывшие военнослужащие сдадут тесты и будут помещены в карантин. На эсминец прибыл сменный экипаж в составе 150 человек. 20 июля министр обороны РК Сух Ук извинился за неспособность предотвратить массовое заражение вирусом COVID-19 военных моряков из подразделения «Чхонхэ». Министерство обороны подверглось критике за то, что ни один военнослужащий из контингента «Чхонхэ» не был вакцинирован. Официальные лица заявили, что подразделение отправилось в Африку до начала вакцинации, а с доставкой вакцин возникли сложности. «Я хотел бы принести глубочайшие извинения за то, что не смог тщательно позаботиться о военных моряках из подразделения «Чхонхэ», которые посвятили себя нации, в результате чего многие были инфицированы. Я чувствую большую ответственность»,- заявил Со Ук. Признав, что правительство не предприняло достаточных усилий для вакцинации военнослужащих, он пообещал разработать и тщательно реализовать меры для обеспечения безопасности войск за рубежом.