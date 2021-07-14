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В Корее

Максимальные карантинные ограничения в столичном регионе продлены до 8 августа

Write: 2021-07-23 10:25:47Update: 2021-07-23 10:56:51

Максимальные карантинные ограничения в столичном регионе продлены до 8 августа

Photo : YONHAP News

Самый жёсткий, четвёртый уровень социального дистанцирования, действующий в столичном регионе, который включает города Сеул и Инчхон, а также провинцию Кёнгидо, продлён до 8 августа. Таким образом, ещё на две недели продлевается запрет на личные встречи с участием более чем двух человек после 18 часов, запрет на работу ночных клубов и закусочных под открытым небом. Присутствовать на свадьбах и похоронах смогут только родственники. Демонстрации и массовые акции также находятся под запретом. Разрешены лишь одиночные протесты. Предприятия общественного питания могут работать до 22 часов, а развлекательные заведения, в том числе, ночные клубы и бары, закрыты. Выступая 23 июля на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, министр административного управления и безопасности РК Чон Хэ Чхоль отметил, что решение о продлении ограничений было принято в связи с продолжающимся ростом числа новых случаев заражения вирусом в столичном регионе. Ситуация ухудшается и в других регионах страны. В этой связи, начиная с 19 июля, там было ограничено число участников личных встреч. Их не может быть больше четырёх человек. 
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