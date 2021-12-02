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Из-за резкого роста числа инфицированных вирусом COVID-19 и опасений по поводу распространения его более заразного варианта Омикрон, начиная с 6 декабря в РК ужесточаются карантинные правила. Об этом объявил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 3 декабря на заседании центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Так, в течение четырёх недель, которые объявлены периодом «специальной антивирусной проверки», число участников личных встреч не должно превышать шести человек в столичном регионе и восьми человек в других регионах. В настоящее время ограничение составляет 10 человек в столичном регионе и 12 человек в других регионах. Кроме того, для посещения большинства общественных заведений, включая рестораны и кафе, потребуется предъявление доказательства вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Первая неделя объявлена переходным периодом. В настоящий момент в список объектов, требующих такого подтверждения, входят караоке, общественные бани, тренажёрные залы, бары и ночные клубы. «В течение следующих четырёх недель правительство сосредоточится на активной борьбе против COVID-19»,- сказал Ким Бу Гём. Он призвал пожилых людей как можно скорее ревакцинироваться, а подростков – сделать первые прививки, подчеркнув, что вакцины - лучшая защита от болезни. Он также попросил компании, перевести как можно больше сотрудников на удалённую работу по крайней мере до конца года.