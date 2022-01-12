США ввели санкции в отношении шести северокорейцев

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Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции в отношении пяти северокорейских граждан, которые отвечают за закупку товаров, связанных с разработкой Пхеньяном оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Четверо северокорейцев, подпавших под санкции, проживают в Китае и один в России. Госдепартамент включил в санкционный список ещё одного северокорейца, проживающего в России, за незаконную закупку материалов для северокорейских программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Как отмечается в заявлении американского минфина, опубликованном 12 января, «эти действия согласуются с усилиями США по предотвращению продвижения оружейных программ КНДР и противодействию попыткам Пхеньяна распространять соответствующие технологии. Они следуют за шестью запусками баллистических ракет, проведёнными КНДР с сентября 2021 года. Каждый из них нарушил несколько резолюций Совета Безопасности ООН». В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «Соединённые Штаты будут использовать все подходящие инструменты для противодействия программам КНДР по производству оружия массового уничтожения и баллистических ракет, которые представляют серьёзную угрозу международному миру и безопасности, подрывая глобальный режим нераспространения». США в очередной раз призвали Северную Корею вернуться к переговорам о денуклеаризации.